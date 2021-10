Paris Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris Blues Power Jam • 71 : Bassam Bellman & Blues Power invite Jerome Cornelis Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris Catégorie d’évènement: Paris

Blues Power Jam • 71 : Bassam Bellman & Blues Power invite Jerome Cornelis Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades], 18 octobre 2021, Paris. Blues Power Jam • 71 : Bassam Bellman & Blues Power invite Jerome Cornelis

Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades], le lundi 18 octobre à 20:00

Le lundi, c’est la BLUES POWER JAM, la soirée hebdomadaire 100% Blues à Paris, organisée par BASSAM BELLMAN & BLUES POWER ! Line up : • [Bassam Bellman](https://www.facebook.com/bassambellman) — Chant / Guitare • Zou — Basse • Yoan Stanazar — Batterie • Et leur invité cette semaine : Jerome Cornelis — Chant / Guitare Jam-session Blues après le 1er set. Venez écouter, danser, jammer et faire la fête avec Bassam Bellman & Blues Power et leurs invités dès 20h chez Lenouvô Cosmos. Cliquez ici pour consulter l’évènement sur Facebook Abonnez-vous à notre [page Facebook](https://www.facebook.com/tigerbox.music), à notre [compte Twitter,](https://www.twitter.com/tigerbox.music) et à notre [compte Instagram](https://www.instagram.com/tigerbox.music) pour ne pas manquer les prochains concerts ! TIGERBOX MUSIC Team

Entrée libre • Consommation requise • Possibilité de dîner sur place

BLUES POWER JAM : votre RDV 100% Blues, organisé par Bassam Bellman & Blues Power Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] 105 rue de Tolbiac 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-18T20:00:00 2021-10-18T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Adresse 105 rue de Tolbiac 75013 Paris Ville Paris lieuville Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris