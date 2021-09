Paris Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris BLUES POWER JAM #67 – BASSAM BELLMAN & BLUES POWER FT. JONATHAN CHABBEY Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris Catégorie d’évènement: Paris

Retrouvez “Bassam Bellman & Blues Power” + guest tous les lundis pour leur #BluesPowerJam ? ★ BASSAM BELLMAN & BLUES POWER Bassam Bellman – Chant / Guitare Ichème Zouggart “Zou” – Basse Yoan Razanatsimba – Batterie ★ Invité de la semaine : Jonathan Chabbey – Chant / Guitare *** ❗️Musiciens : Compte tenu du contexte sanitaire actuel, merci d’apporter votre micro et/ou vos instruments de musique pour pouvoir participer à la jam blues. *** ?? LENOUVÔ COSMOS Dalle des Olympiades Prendre les escalators au niveau du : 105, rue de Tolbiac 75013 Paris ?Olympiades – Métro 14 – Bus 62 – 64 ☎️ Réservations : 09 54 30 95 48 Entrée libre – Consommation requise – Possibilité de dîner sur place *** ⚠️ Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, la présentation du pass sanitaire (vaccin ou test PCR ou test anti-génique) est obligatoire pour entrer dans l’établissement. ❗️Le port du masque est également requis lors de la circulation dans l’établissement. Merci de votre compréhension. ? Tigerbox Music Team ❤️?

Entrée libre. Consommation requise. Possibilité de diner sur place.

La soirée 100% Blues à Paris, en compagnie de Bassam Bellman & Blues Power ! Jam-session Blues après le 1er set. Un évènement à ne surtout pas manquer ! Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] 105 rue de Tolbiac 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

