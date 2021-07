Paris Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris Blues Power Jam #64 – Bassam Bellman Birthday Party Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris Catégorie d’évènement: Paris

Blues Power Jam #64 – Bassam Bellman Birthday Party Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades], 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris. Blues Power Jam #64 – Bassam Bellman Birthday Party

Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades], le vendredi 9 juillet à 19:00

Après cette longue période sans musique live, nous sommes ravis de vous annoncer que BASSAM BELLMAN et sa BLUES POWER JAM sont de retour chez LENOUVÔ COSMOS pour une soirée exceptionnelle, l’occasion de fêter son anniversaire, et de se retrouver avant la reprise tous les lundis dès le début du mois de septembre. Alors, RDV ce Vendredi 9 Juillet dès 19h00 avec : Bassam Bellman – Chant / Guitare Zou – Basse Yoan Razanatsimba – Batterie Invités : Youva Sid (Chant / Guitare) & Anthony Honnet (Claviers) LENOUVÔ COSMOS Dalle des Olympiades / prendre les escalators au niveau du : 105, rue de Tolbiac 75013 Paris Accès : Olympiades -> Métro 14 / Bus 62 ou 64 Entrée libre – Possibilité de dîner sur place Réservations au 09 54 30 95 48

Entrée libre. Consommation requise.

Retrouvez le talentueux bluesman Bassam Bellman et son groupe « Blues Power » ce vendredi 9 juillet pour une #BluesPowerJam exceptionnelle avant les vacances Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] 105 rue de Tolbiac 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Adresse 105 rue de Tolbiac 75013 Paris Ville Paris lieuville Lenouvô Cosmos [Dalle des Olympiades] Paris