BLUES PILLS LE MARCHE GARE Lyon, samedi 14 décembre 2024.

BLUES PILLS, la sensation rock électrisante, a envoûté le monde entier avec ses concerts énergiques sous la houlette de la chanteuse Elin Larsson. Leur nouvel album « Birthday » sortira en août 2024, un album pour célébrer la vie et la musique. La célébration se poursuivra tout au long de l’année, et ils sont heureux d’annoncer la tournée européenne en tête d’affiche – Happy F*cking Birthday ! Une tournée intime des clubs, et vous êtes invités à la fête.

Tarif : 25.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-12-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69