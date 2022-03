BLUES PILLS Le 106, 28 juin 2022, Rouen.

BLUES PILLS

Le 106, le mardi 28 juin à 20:00

La tournée contient quelques uns des plus grands festivals, du légendaire Download de Donington à l’énorme Hellfest en passant par les jumeaux du rock alternatif Southside / Hurricane, en Allemagne, ainsi que des concerts en clubs pour présenter leur dernier et troisième album Holy Moly! Le groupe commente : “Il y a deux ans, nous avons commencé la campagne pour notre nouvel album avec la sortie du single Proud Woman et la pandémie a stoppé toute activité live. Nous sommes impatients d’enfin pouvoir présenter les chansons d’Holy Moly! en live et célébrer le pouvoir de la musique avec vous. La musique est un langage universal d’amour et de paix – quelque chose de nécessaire. Au plaisir de bientôt vous revoir. Paix!”

Location 21.5 € / Guichet 24.5 € / Réduit 18.5 € / Abonnés 15.5 €

L’attente est terminée et Blues Pills revient enfin sur scène dans toute l’Europe.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-28T20:00:00 2022-06-28T23:30:00