Blues Night #1 Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

Valence

Blues Night #1 Valence, 16 juin 2022, Valence. Blues Night #1 Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence

2022-06-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-16 Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau

Valence 26000 EUR La première nuit du Blues Valentinoise !

Comme dans toute saison qui se respecte, JAV se doit d’organiser sa soirée Blues.

1ère partie : Chicago Blues Trio. info@jazzactionvalence.com +33 4 75 41 89 60 http://www.jazzactionvalence.com/ Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence

dernière mise à jour : 2021-10-09 par

Détails Catégories d’évènement: 26000, Valence Autres Lieu Valence Adresse Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Ville Valence lieuville Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence Departement 26000

Valence Valence 26000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Blues Night #1 Valence 2022-06-16 was last modified: by Blues Night #1 Valence Valence 16 juin 2022 26000 Valence

Valence 26000