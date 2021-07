Blues is roots Léognan, 10 novembre 2021, Léognan.

Blues is roots 2021-11-10 20:00:00 – 2021-11-10 Espace Culturel Georges Brassens 13 Rue du 19 Mars 1962

Léognan Gironde

CONFÉRENCE-CONCERT INTERACTIVE : Plus qu’une conférence, il s’agit d’un voyage dans l’espace et le temps, à la rencontre de quelques-uns des immenses artistes de blues aux destins souvent incroyables (Robert Johnson, Skip James…). Blues is roots vous invite à voyager à travers l’histoire de la musique dans le siècle dernier à la rencontre des artistes qui ont fait le blues, retrace l’évolution des instruments, de la technique et nous raconte la modernité de cette musique et son empreinte, parfois insoupçonnée, sur la musique de notre époque, les liens entre blues, gospel, jazz, country et ce que l’on retrouve du blues dans le rock, le funk, le reggae, le RnB, le rap….

Espace Culturel Georges Brassens

