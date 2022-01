Blues en Mars La Boîte à Musiques, 3 mars 2022, Wattrelos.

Blues en Mars

du jeudi 3 mars au dimanche 27 mars à La Boîte à Musiques

La Boîte à Musiques organise son festival Blues en Mars du 3 au 27 mars. Les concerts : JOHNNY MONTREUIL (F) JEUDI 03 MARS 2022 – 20h00 SUPERDOWNHOME (IT) VENDREDI 04 MARS 2022 – 20h00 BENOIT BLUE BOY (F) DIMANCHE 06 MARS 2022 – 17h00 MAC ARNOLD & PLATE FULL O’BLUES (USA) MERCREDI 09 MARS 2022 – 20h00 MUDDY GURDY (F) VENDREDI 11 MARS 2022 – 20h00 BERGSON & HOOKS (USA) VENDREDI 18 MARS 2022 – 20h00 THE NITE HOWLERS (F) SAMEDI 19 MARS 2022 – 20h00 THE MONEY MAKERS (F) DIMANCHE 27 MARS 2022 – 17h00 Dates à confirmer : BETTA BLUES SOCIETY (IT) MARS 2022 FRANCESCO PIU (IT) MARS 2022 Tarifs : 9€ – 6€ (demandeurs d’emploi, lycéens et étudiants) Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Festival de Blues – 10ème édition

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



