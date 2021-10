Guérigny Guérigny Guérigny, Nièvre BLUES EN LOIRE Guérigny Guérigny Catégories d’évènement: Guérigny

Nièvre

BLUES EN LOIRE Guérigny, 7 novembre 2021, Guérigny. BLUES EN LOIRE 2021-11-07 17:30:00 – 2021-11-07 21:00:00 Théâtre des Forgesroyales Allée Lafayette

Guérigny Nièvre Guérigny 20 20 EUR DIMANCHE 7 NOVEMBRE 17h30

John Primer and The Real Deal Blues Band John Primer né en mars 1945 dans le Mississippi, est guitariste et chanteur. Il débute au club Theresa’s de Chicago, et sera très influencé par Sammy Lawhorn qui lui apprend la guitare slide, avant de joindre le Chicago Blues All-Stars de Willie Dixon en 1979, puis Muddy Waters jusqu’à la mort de ce dernier en 1983. .. DIMANCHE 7 NOVEMBRE 17h30 DIMANCHE 7 NOVEMBRE 17h30

John Primer and The Real Deal Blues Band John Primer né en mars 1945 dans le Mississippi, est guitariste et chanteur. Il débute au club Theresa’s de Chicago, et sera très influencé par Sammy Lawhorn qui lui apprend la guitare slide, avant de joindre le Chicago Blues All-Stars de Willie Dixon en 1979, puis Muddy Waters jusqu’à la mort de ce dernier en 1983. .. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Guérigny, Nièvre Autres Lieu Guérigny Adresse Théâtre des Forgesroyales Allée Lafayette Ville Guérigny lieuville 47.08758#3.19402