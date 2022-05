BLUES AVAILLES FESTIVAL Espace René Descartes, 3 juin 2022, Availles-en-Châtellerault.

BLUES AVAILLES FESTIVAL

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Espace René Descartes

**Vendredi 3 Juin 2022** 14h00 La route du blues* 19h00 Bourbon Street* 21h00 Little Mouse & the Hungry Cats 22h30 Jack Bon and the Buzzmen **Samedi 4 Juin 2022** 13h00 PL Labonne Trio* 15h00 One Rusty Band* 17h00 Lee O’Nell Blues Gang* 19h00 The Yellbows* 21h00 Bobby Dirninger & his band 22h30 Big Dez **Dimanche 5 Juin 2022** 13h00 Rolling Screams* 15h00 Ady & The Hop Pickers* 17h00 KA & The Blue Blue Devils* ​19h00 Fred Cruveiller Band* 21h00 Flyin Saucers Gumbo Specail 22h30 La fête à Bako _* Concerts gratuits en extérieur._

Pass 3 jours 50€, Concert 1 soir 20€, réduit 15€.

Festival de blues, 3 – 4 et 5 juin 2022

Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault Vienne



