Beer District, le vendredi 27 août à 20:00

Déjà venu en Juillet ils avaient tout déchiré avec leur bonne humeur et leur talent. Nous avons le plaisirs de retrouver à nouveau le duo accoustique BlueMoon vendredi 27 aout à 20h !

Entrée libre

Beer District 4 Rue de la République 13001 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T20:00:00 2021-08-27T22:30:00

