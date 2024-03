BLŪEM Les Disquaires Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 17h00 à 19h00

.Public adultes. payant Prix libre, prix conseillé : : 5 EUR

Trouvant ses inspirations dans des groupes comme Passenger, Ed Sheeran ou Angus & Julia Stone, le projet s’ancre dans la simplicité, la sobriété et la puissance de l’alliance entre guitare et voix.

BLŪEM (prononcer BLOOM) est un projet solo mené par un jeune auteur et compositeur basé sur Lyon. Trouvant ses inspirations dans des groupes comme Passenger, Ed Sheeran ou Angus & Julia Stone, le projet s’ancre dans la simplicité, la sobriété et la puissance de l’alliance entre guitare et voix. Accompagné de son looper sur scène, BLŪEM oscille entre ballades acoustiques et mélancoliques, et titres pop plus dansants, mettant le public au cœur de la performance. Plus qu’un concert, BLŪEM propose une réelle performance de par sa maîtrise du looper, superposant couches rythmiques, mélodiques, beatbox, invitant le public à se laisser guider au rythme de ses chansons. Venez vibrer au gré des ballades pop folk teintées de mélancolie !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

BLŪEM