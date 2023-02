Bluegrass Lovers TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concert. Typiquement bluegrass, acoustique, deux voix en harmonie et un dobro, les Bluegrass Lovers jouent des classiques de la famille Carter, Bill Monroe, des Stanley brothers, ou d’autres airs tellement repris qu’on en a perdu l’auteur d’origine. Des chansons du quotidien qui traversent les époques et les continents. D’une rive à l’autre de l’océan Atlantique, les Bluegrass Lovers c’est Joachim Florent et Marie-Pascale Dubé. Il est Belge, elle est Québécoise, leur musique vient de l’Ouest américain et résonne aujourd’hui dans l’Ouest de la France. Avec Marie-Pascale Dubé et Joachim Florent. Durée : 1h TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

