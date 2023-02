« Blue waltz » Bjorn Ingelstam invite Félix Hunot LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

« Blue waltz » Bjorn Ingelstam invite Félix Hunot LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 22 mars 2023, PARIS. « Blue waltz » Bjorn Ingelstam invite Félix Hunot LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 21:00 (2023-03-22 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Björn Ingelstam, Suédois installé à Paris depuis cinq ans, est un musicien complet. Félix Hunot est quant à lui reconnu comme un guitariste de premier plan en France. Ces deux musiciens ont le projet de redonner vie aux magnifiques mélodies de Fats Waller, des Mills Brothers, de Louis Armstrong, ou Billie Holiday… Un jazz classique qui swingue, pour tous publics. Votre billet est ici LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Björn Ingelstam, Suédois installé à Paris depuis cinq ans, est un musicien complet. Félix Hunot est quant à lui reconnu comme un guitariste de premier plan en France. Ces deux musiciens ont le projet de redonner vie aux magnifiques mélodies de Fats Waller, des Mills Brothers, de Louis Armstrong, ou Billie Holiday… Un jazz classique qui swingue, pour tous publics. .14.0 EUR14.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE CAVEAU DE LA HUCHETTE Adresse 5, rue de la Huchette Ville PARIS Tarif 14.0-14.0 lieuville LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS Departement Paris

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Blue waltz » Bjorn Ingelstam invite Félix Hunot LE CAVEAU DE LA HUCHETTE 2023-03-22 was last modified: by « Blue waltz » Bjorn Ingelstam invite Félix Hunot LE CAVEAU DE LA HUCHETTE LE CAVEAU DE LA HUCHETTE 22 mars 2023 LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS

PARIS Paris