Blue Vision – Rob Tomas + Flyov (Papy Records) Baby Club, 1 décembre 2021, Marseille.

Blue vision … see in the future. Ce mercredi avec notre résident Rob Tomas qui invite le DJ Flyov. Blue Vision C’est le rendez vous House underground, électro & Breakbeat de la semaine. Rob Tomas a plus de 10 ans d’activisme au compteur sur la région et les grandes villes françaises. On a pu l’apercevoir entre autre cet été aux côtés d’Apolonia et de Seth troxler sur les soirées DOWNTOWN au Baou dont il est le résident également. Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✸ Line Up ✸ Rob Tomas Flyov ✸ Informations ✸ Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✸ Billetterie ✸ Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

♫♫♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



