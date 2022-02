Blue Vision : Rob Tomas & ALISONN Baby Club, 16 février 2022, Marseille.

We are back ! Nous ouvrons nos portes Mercredi 16 février ! Et c’est avec notre résident adoré Rob Tomas /et ALISONN de la Clap rec, Paris qu’on se retrouve enfin. Blue Vision c’est LE rendez-vous House underground, électro & Breakbeat de la semaine au Baby. ✸ Nos artistes ✸ Rob Tomas grand amateur de musique électronique a plus de 10 ans d’activisme au compteur sur la région et les grandes villes françaises. On a pu l’apercevoir entre autre l’été dernier aux côtés d’Apolonia et de Seth troxler sur les soirées DOWNTOWN au Baou dont il est le résident également. ✸ Réservations ✸ Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 ✸ Line Up ✸ Rob Tomas ALISONN ✸ Informations ✸ Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. ✸ Billetterie ✸ Vous êtes beaucoup trop gourmands, alors pour que chacun puisse accéder au club, les tickets d’entrée seront en vente uniquement sur place . Tickets : 10€

10€

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



