Le Klobe Palaiseau, le samedi 9 avril à 20:00

Le printemps revient, les jours rallongent. Chaleur, douceur, finesse et pas mal de force, entre acoustique et électrique, les guitares t’embarquent. Une très belle parenthèse, douce et épicée. Après un premier EP en 2018, ils ont sorti un album en juin dernier, Not a Goodbye, distribués en CD et Vinyles, et préparent une tournée à l’été 2022 en France et en Europe. Margot Montpezat : chant et composition / Patrick Dethorey : guitare et voix / Pierre Samolany : percussions, clavier, basse. Ouverture à 19h00 // Petite restauration au bar.

Entrée prix libre

Blue Pepper, porté par la douce voix de Margot, offre un répertoire aux consonances folk, miroirs des saisons du cœur…

Le Klobe Palaiseau 14, rue de la Pie Voleuse Palaiseau La Hunière Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T23:00:00