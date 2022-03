Blue Lake – Les Musicales du Causse Gramat, 1 juillet 2022, Gramat.

Blue Lake – Les Musicales du Causse Gramat

2022-07-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-01 22:00:00 22:00:00

Gramat Lot

10 EUR L’orchestre interprétera des sélections comprenant :

Dances from the Fairy Queen – Henry Purcell

O Magnum Mysterium – La Victoria, arr. Pfeil

L’Amant, Anonyme et Contredanse – Joseph Boulogne Chevalier de Saint Georges

Sérénade pour cordes – Edward Elgar

Au Point – Jennifer Higdon

Pavane – Faure, arr. Phillips

Danses de Transylvanie – Bela Bartok

Adagio pour cordes – Samuel Barber

Molly sur le rivage et Shephard Hey – Percy Grainger

Lyric Quartet – Still

Pavane – Faure, arr. Phillips

Le produit de ces concerts sera destiné à offrir un séjour de 2 semaines pour 2 jeunes musiciens lotois à l’école de musique de Blue Lake aux USA en juillet 2022.

Blue Lake : Ecole de musique située dans le Michigan aux Etats Unis a été fondée en 1969 par Fritz et Gretchen Stansell. Depuis 1999, le Lion’s club de Figeac les accueille chaque année lors de leur tournée européenne.

Après une pause forcée en 2020 et 2021 pour cause de pandémie, c’est avec beaucoup de plaisir que nous les découvrirons cette année lors de leur tournée qui commence en France, se poursuit en Allemagne et revient avec un orchestre de 48 jeunes musiciens américains pour 2 concerts, un à Gramat, un à Figeac.

C’est une belle surprise pour les Musicales du Causse de Gramat de pouvoir accueillir ce groupe de jeunes musiciens, âgés de 12 à 18 ans. Talentueux et inspirés, ils nous interprèteront une gamme complète d’œuvres pour orchestre à cordes.

D’innombrables spectateurs des deux continents ont déjà été touchés par ces jeunes ambassadeurs, qui profitent aussi de cet échange international pour grandir en maturité artistique.

L’ensemble est dirigé par Brad Pfeil titulaire d’une maitrise en éducation musicale de l’Université du Nevada à Las Vegas. Tour à tour chef d’orchestre, contrebassiste solo, il a joué avec de nombreux orchestres et artistes célèbres. Il est depuis 8 ans le chef d’orchestre de l’école de musique Blue Lake.

L’orchestre interprétera des sélections comprenant :

Dances from the Fairy Queen – Henry Purcell

O Magnum Mysterium – La Victoria, arr. Pfeil

L’Amant, Anonyme et Contredanse – Joseph Boulogne Chevalier de Saint Georges

Sérénade pour cordes – Edward Elgar

Au Point – Jennifer Higdon

Pavane – Faure, arr. Phillips

Danses de Transylvanie – Bela Bartok

Adagio pour cordes – Samuel Barber

Molly sur le rivage et Shephard Hey – Percy Grainger

Lyric Quartet – Still

Pavane – Faure, arr. Phillips

Le produit de ces concerts sera destiné à offrir un séjour de 2 semaines pour 2 jeunes musiciens lotois à l’école de musique de Blue Lake aux USA en juillet 2022.

©Blue Lake

Gramat

dernière mise à jour : 2022-03-06 par