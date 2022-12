Blue Jokers Band Lanton, 14 janvier 2023, Lanton OT Coeur Bassin Lanton.

Blue Jokers Band

2023-01-14 21:30:00 – 2023-01-14

Lanton

Gironde

EUR The Blue Jokers Band, quartet de blues bordelais, s’inspire des standards d’Otis Spann à Ray Charles et Chuck Berry, pour nous plonger dans une atmosphère soul, blues & rock’n’roll. Un moment exquis et dansant avec le talentueux Olivier Sekaï (chant-guitare-composition), accompagné de Stéphanie Guilbert (guitare basse électrique-chœur), Stéphane Barbas (piano-saxophone-chœur), et François Lepera (batterie-chœur).

+33 6 43 51 95 84

