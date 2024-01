Blue Jay Quintet Le Baiser Salé Paris, mercredi 7 février 2024.

Le mercredi 07 février 2024

de 21h00 à 00h30

.Tout public. payant Tarif web : 22 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Les musiciens du quintet Blue Jay proposent une musique originale dans un set entièrement tourné vers la composition.

Loïc Furet claviers, Lucas Piette sax, Noé Vitel guitare, Antoine Artaud basse, Idris Donatien batterie

Aussi bien influencé par Herbie Hancock et Chick Corea dans leur période funk, le jazz hip-hop des années 2000, ou la scène londonienne actuelle, les musiciens du quintet Blue Jay proposent une musique originale dans un set entièrement tourné vers la composition. Blue Jay est la rencontre de cinq musiciens en quête de groove. Les textures de synthétiseurs font la symbiose du groupe dont le guitariste, inspiré par le jeu d’Hendrix et le groove de Prince, apporte une touche rock. La culture hip-hop du batteur et la passion P-Funk du bassiste soutiennent un groove assassin. Le saxophoniste, par sa présence explosive, crée un lien fort avec le public grâce à ses lignes aériennes ! Blue Jay a sorti son premier EP « Miroir » en mai 2023. Il était finaliste du tremplin Golden Jazz Trophy 2023 de Lille.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/blue-jay-quintet-21h00

BLUE JAY QUINTET