Embarquez avec Blue Jay pour un voyage improvisé ! Blue Jay est un groupe instrumental de neo groove en recherche constante. Aussi bien influencé par Herbie Hancock et Chick Corea dans leur période funk, le Jazz/Hip-Hop des années 2000, ou la scène londonienne actuelle, ils proposent une musique originale dans un set entièrement tourné vers la composition et l’arrangement. Ce cocktail d’influence donne un résultat métissé, tour à tour dansant ou contemplatif. Venez embarquer avec Blue Jay pour un voyage improvisé ! Blue Jay a participé à plusieurs scènes en festival notamment le Festival De Jam en Jazz à Callac en 2022, Les Tropikantes à Paris. Ils sont actuellement sur la préparation de leur premier disque prévu pour printemps 2023 Distribution • Noé Viel – Guitare

• Antoine Artaud – Basse

• Idris Donatien – Batterie

• Loïc Furet – Claviers

• Lucas Piette – Saxophone

• Jüde – Chant (Guest) Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://le360paris.com/evenement/blue-jay/

