Soirée Jeux Français Langue Etrangère Blue fox coffee, 6 avril 2023, Agen.

Le Blue Fox Coffee et la Maison de l’EUrope de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne organisent une soirée jeux FLE (français langue étrangère) le jeudi 6 avril à partir de 19h30 !

Vous avez envie de jouer avec des personnes qui débutent dans l’apprentissage du français et de rencontrer des étrangers ? Ou bien vous êtes vous même allophone? Vous êtes les bienvenus !

The Blue Fox Coffee and la Maison de l’Europe 47 invite non-French speakers to come and play board games with other foreigners.

You wish to improve your French and have fun playing board games? Come around!

Entrée gratuite, sur inscription auprès du Blue Fox Coffee : bluefoxcoffee@outlook.fr – 06.95.04.83.91

Attention, le nombre de place est limité à 20 personnes.

Blue fox coffee 107 Victor Hugo 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bluefoxcoffee@outlook.fr – 06.95.04.83.91

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T19:30:00+02:00 – 2023-04-06T21:00:00+02:00

soirée jeux

© Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne