séjour culturel à Barcelone Blue Cloud Hostels SL Barcelone Catégorie d’évènement: Barcelone

séjour culturel à Barcelone Blue Cloud Hostels SL, 22 avril 2023, Barcelone. séjour culturel à Barcelone 22 – 26 avril Blue Cloud Hostels SL Blue Cloud Hostels SL BARCELONA Barcelone 08001 Barcelone Catalogne [{« type »: « email », « value »: « centresocial@lagrandcombe.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T08:00:00+02:00 – 2023-04-22T23:59:00+02:00

2023-04-26T03:00:00+02:00 – 2023-04-26T21:28:00+02:00 séjour culturel

Détails Catégorie d’évènement: Barcelone Autres Lieu Blue Cloud Hostels SL Adresse BARCELONA Ville Barcelone Departement Barcelone Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Blue Cloud Hostels SL Barcelone

Blue Cloud Hostels SL Barcelone Barcelone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barcelone/

séjour culturel à Barcelone Blue Cloud Hostels SL 2023-04-22 was last modified: by séjour culturel à Barcelone Blue Cloud Hostels SL Blue Cloud Hostels SL 22 avril 2023 barcelone Blue Cloud Hostels SL Barcelone

Barcelone Barcelone