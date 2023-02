BLU SAMU LA MAROQUINERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

BLU SAMU LA MAROQUINERIE, 15 février 2023, PARIS.

DECIBELS PRODUCTIONS (L.2-1072531/3-1072532) présente CE CONCERT

Du Portugal à Bruxelles, en passant par Anvers, Blu Samu, a déjà vécu plusieurs vies.

Blu Samu navigue habilement entre suavité et détermination, entrelaçant le rap dans son chant, mariant la brisure à la brillance.

Sur les titres que renferme son nouvel EP «7», Blu Samu conserve l'intensité vocale qui lie ses sept morceaux en un tout passant de l'anglais au portugais et au français, avec l'habileté d'une caresse.

Retrouvez Blu Samu pour son concert à la Maroquinerie le 15 février 2023 !

LA MAROQUINERIE PARIS
23, RUE BOYER
Paris

Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

