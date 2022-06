Blooming Discord + Out Of My Eyes

2022-09-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-08 6 6 • Blooming Discord est un groupe marseillais de hard rock/heavy metal inspiré de l’univers de Tim Burton et de groupes tels que Avenged Sevenfold, Metallica et Iron Maiden.



• Out Of My Eyes est un groupe de Modern Metalcore originaire de Paris, fondé en 2014 par Loïc (guitare) & Cocozher (voix lead). dernière mise à jour : 2022-02-09 par

