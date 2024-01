Bloom Yoga et soins énergétiques S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi Saint-Jean-de-Luz, jeudi 21 mars 2024.

Bloom Yoga et soins énergétiques S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 09:00:00

fin : 2024-03-24

Nathalie, professeur de yoga et Johanne, magnétiseuse, énergéticienne vous proposent une parenthèse à l’hôtel Spa Mendi Alde d’Ossès (45 mn de Saint-Jean-de-Luz et 15 mn de Saint-Pied-de-Port).

Le programme

Yoga, asanas pranayamas, méditation, mantras, soins énergétiques, hammam, sauna, piscine, voyage sonore, balade dans la nature.

Temps libre infuser, intégrer…

EUR.

S Kale 64 Escales Yoga & Soins de Soi 465 Chemin d’Aguerria

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Bloom Yoga et soins énergétiques Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme Pays Basque