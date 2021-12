Marseille Roll'Studio Bouches-du-Rhône, Marseille BLOOM Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

BLOOM Roll'Studio, le samedi 18 décembre à 18:30

Roll’Studio, le samedi 18 décembre à 18:30

KalliroÏ RAOUZEOU, Piano, Chant, Arrangements Blanche LAFUENTE, Batterie, Choeur, Compositions Fred PICHOT, Saxophones, Flûtes, Choeur, Compositions « Bloom » nous invite à rêver mais aussi à réagir… Le trio tisse un folklore imaginaire puisant sa force dans le Jazz Urbain, une musique stimulante, sensuelle et provocante…

15€ / Adhésion annuelle 3€ / gratuit – de 12 ans.

♫Folklore Imaginaire Jazz Urbain♫ Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-18T18:30:00 2021-12-18T21:30:00

