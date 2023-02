BLOOM THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE, 28 février 2023, MARSEILLE.

BLOOM THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 21:00 (2023-02-28 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

THEATRE TOURSKY CIE RICHARD MARTIN (L.135352) PRESENTE CE SPECTACLE Une musique stimulante, sensuelle et provocante. Un moment rare de Jazz ! Composé de trois musiciens d’exception avec à sa tête le saxophoniste et flûtiste Fred Pichot, le Trio Bloom tisse un folklore imaginaire qui s’invite dans notre temps. Il puise sa force dans le jazz urbain ouvert aux expressions mélodiques méditerranéennes. Il nous offre une énergie solaire. Il nous entraîne avec ses mélodies envoûtantes, ses grooves puissants et des improvisations enivrantes dans une folle douceur et une furieuse liberté. Bloom est avant tout une invitation à rêver mais aussi à réagir. Le groupe pioche dans le répertoire de chacun des musiciens avec un mélange de compositions ou de morceaux traditionnels. Fred fait des merveilles avec ses flûtes. Toujours habité par la passion qui le caractérise, il nous en met plein les oreilles avec son sax ténor. Par la qualité de leurs improvisations se mêlant aux rythmiques particulières et aux mélodies d’instruments inhabituels, Bloom nous plonge dans la transe d’un voyage spirituel, psychédélique et universel. Coup de cœur !STANDARD : 04 91 02 58 35 Accès PMR • Un ascenseur est à disposition des spectateurs. • Parking : L’impasse Léo Ferré est fermée à la circulation les soirs de spectacles. Des places réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite sont néanmoins disponibles. Nous vous remercions de vous présenter au théâtre au plus tôt, à partir de 19h, pour avertir le gardien que vous avez besoin d’un emplacement réservé devant le théâtre ou d’une navette mise à disposition les soirs de spectacles pour effectuer l’aller/retour depuis les parkings qui vous conduira, avant votre spectacle, des parkings gardés du Toursky au théâtre, puis après votre spectacle, du théâtre aux parkings gardés. Parkings gardés à 3min à pied du théâtre Ouverts jusqu’à la fermeture du restaurant > 4 €/véhicule Voir le plan Parking 1 : Rue Auphan Parking 2 : Place Arzial aux environs du n°31 de la rue Felix Pyat (sous la passerelle de l’autoroute) Parking 3 : Parking des Taxis Marseillais *NOUVEAU*

Votre billet est ici

THEATRE TOURSKY – ESPACE LEO FERRE MARSEILLE 16 promenade Léo Ferre Bouches-du-Rhone

THEATRE TOURSKY CIE RICHARD MARTIN (L.135352) PRESENTE CE SPECTACLE

Une musique stimulante, sensuelle et provocante. Un moment rare de Jazz !

Composé de trois musiciens d’exception avec à sa tête le saxophoniste et flûtiste Fred Pichot, le Trio Bloom tisse un folklore imaginaire qui s’invite dans notre temps.

Il puise sa force dans le jazz urbain ouvert aux expressions mélodiques méditerranéennes. Il nous offre une énergie solaire. Il nous entraîne avec ses mélodies envoûtantes, ses grooves puissants et des improvisations enivrantes dans une folle douceur et une furieuse liberté. Bloom est avant tout une invitation à rêver mais aussi à réagir. Le groupe pioche dans le répertoire de chacun des musiciens avec un mélange de compositions ou de morceaux traditionnels.

Fred fait des merveilles avec ses flûtes. Toujours habité par la passion qui le caractérise, il nous en met plein les oreilles avec son sax ténor.

Par la qualité de leurs improvisations se mêlant aux rythmiques particulières et aux mélodies d’instruments inhabituels, Bloom nous plonge dans la transe d’un voyage spirituel, psychédélique et universel.

Coup de cœur !

STANDARD : 04 91 02 58 35

Accès PMR

• Un ascenseur est à disposition des spectateurs.

• Parking : L’impasse Léo Ferré est fermée à la circulation les soirs de spectacles. Des places réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite sont néanmoins disponibles.

Nous vous remercions de vous présenter au théâtre au plus tôt, à partir de 19h, pour avertir le gardien que vous avez besoin d’un emplacement réservé devant le théâtre ou d’une navette mise à disposition les soirs de spectacles pour effectuer l’aller/retour depuis les parkings qui vous conduira, avant votre spectacle, des parkings gardés du Toursky au théâtre, puis après votre spectacle, du théâtre aux parkings gardés.

Parkings gardés à 3min à pied du théâtre

Ouverts jusqu’à la fermeture du restaurant > 4 €/véhicule Voir le plan

Parking 1 : Rue Auphan

Parking 2 : Place Arzial aux environs du n°31 de la rue Felix Pyat (sous la passerelle de l’autoroute)

Parking 3 : Parking des Taxis Marseillais *NOUVEAU*

.32.5 EUR32.5.

Votre billet est ici