BLOOM Gare d’Anjou, 20 novembre 2021, Saint-Sébastien-sur-Loire.

BLOOM

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Gare d’Anjou

_**“The earth does not belong to us. We belong to the earth”***_ Peintre, illustratrice, graphiste passionnée, Marie Piriou vous dévoile sa série « Verte » inspirée par la Nature-Mère, elle s’invente un avenir meilleur en plantant à sa façon la terre. Dans ses peintures on retrouve une femme au teint doré sans religion ni ethnie, envahie par cette nature protectrice et enveloppante. Une fuite vers un ailleurs, vers un monde de mystères mêlant rêve, poésie et tendresse. _*** « La terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la terre »**_

Entrée libre

Exposition / Peintures

Gare d’Anjou 5, rue Jean Macé 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00