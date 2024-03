BLOOM Festival Tournefeuille Tournefeuille, vendredi 22 mars 2024.

BLOOM Festival 3e édition du festival de danse contemporaine 22 – 24 mars Tournefeuille Spectacles à l’Escale : de 11€ à 16€ | Masterclass : 20€ | Film à l’Utopia : 4,50€ | Autres événements : entrée gratuite

3e édition du festival

Porté conjointement par l’Escale – Ville de Tournefeuille, La Place de La Danse CDCN Toulouse Occitanie et la Cie Sylvain Huc, ce temps dédié à la danse contemporaine invite des artistes singuliers œuvrant à la richesse et la diversité de cet art.

Carte blanche au chorégraphe Sylvain Huc, ce rendez-vous prend place le temps d’un week-end à Tournefeuille et propose des spectacles et des ateliers.

Programmation

Vendredi 22 mars

Communitas

Restitution d’un projet participatif amateur encadré par la Cie Sylvain Huc (Sylvain Huc et Angelica Ardiot) :

À 19h

À l’Escale

Figures

Spectacle de Dalila Belaza :

À 21h

À l‘Escale

À partir de 10 ans

Samedi 23 mars

Masterclass pro animée par Dalila Belaza

À destination d’un public professionnel ou pré-professionnel à partir de 16 ans :

De 10h à 13h

Salle de la mairie annexe du Château

Masterclass amateurs animée par Valentin Mériot

À destination d’un public amateur à partir de 16 ans :

De 14h à 17h

Salle de la mairie annexe du Château

Mon Club de Plongée

Un faux solo de Hélène Iratchet :

À 19h

Studio de danse

Tout public à partir de 8 ans

Cheb

Spectacle de Filipe Lourenço :

À 21h

À l‘Escale

Tout Public

DJ Set Mona Mioca

Informations pratiques :

À 22h

Au Bistrot de l’Escale

Dimanche 24 mars

Les usages du corps

Restitution des danseurs et danseuses de la formation Extensions de La Place de la Danse, suite à leur travail avec le chorégraphe Sylvain Huc :

À 12h15

Place de la Mairie

Mister Gaga de Tomer Heymann

Projection d’un film :

À 14h

À l’Utopia Tournefeuille

Satellites of Dance

Bal participatif proposé par la Cie Kubilai Khan Investigations :

À 17h

À l’Escale

Atelier préparatoire à l’Escale de 10h à 12h (gratuit sur inscription)

