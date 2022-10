Bloom | Demain, la nuit MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bloom | Demain, la nuit MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 26 novembre 2022, Paris. Le samedi 26 novembre 2022

de 19h30 à 21h00

. payant Billetterie complice : au choix : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€

Focus Intimités · Dans le cadre du festival des Fiertés Dans la violence muette de la nuit, le protocole est un guide rassurant pour qui sait le suivre.

Théo est assidu : le grade Gold sera bientôt à portée de main. Aya, elle, fout la merde. Aya regarde ailleurs. Vers l’ouest, là où le soleil a disparu. Un jour, Théo retournera à Cordoue. Un jour, Aya déploiera des voiles immenses. En attendant, leurs corps convulsent au rythme des basses. Bloom met à nu une génération qui utilise la nuit et sa musique comme exutoire et comme moyen de se découvrir, se transcender, exister. Texte, danse et techno s’y entremêlent pour offrir une réalité brute à la fois abstraite et lourde de sens ; oscillant entre aliénation et libération ultime. MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/bloom-demain-nuit 01 46 34 68 58 saint-germain@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/bloom-demain-nuit

