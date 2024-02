Bloom au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz — « Bloom scelle la rencontre entre trois chanteuses particulièrement talentueuses…des harmonies de virtuose, une énergie soul et une joie de faire corps à trois qui promet un concert jubilatoire » Louis-Julien Nicolaou – Télérama (T)

Bloom, c’est trois voix féminines et complices qui dialoguent avec une section rythmique minimaliste. Laurence Ilous, Mélina Tobiana et Léa Castro chantent et unissent leurs voix, soutenues par Arthur Henn à la contrebasse et Ariel Tessier à la batterie. Les voix, libres de toutes les originalités, osent s’aventurer là où on ne les attendrait pas. Les univers musicaux de chacun s’entremêlent pour donner jour à une musique tour à tour exaltée, rythmée et épurée.

Mélina Tobiana : voix

Laurence Ilous : voix

Léa Castro : voix

Arthur Henn : contrabasse

Ariel Tessier : batterie

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : +33954273661 contact@38riv.com

38riv