Bloom Aix-en-Provence, 9 février 2023, Aix-en-Provence . Bloom 1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc Aix-en-Provence

2023-02-09 20:30:00 – 2023-02-09

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Trois voix, une contrebasse, une batterie.



Le choix d’être soutenu par une section rythmique minimaliste confère une sonorité étonnante et singulière à ce projet vocal et acoustique : les voix, ouvertes à toutes les audaces, osent s’aventurer là où on ne les attendrait pas.



Les univers musicaux de chacun s’entremêlent pour donner jour à une musique tour à tour exaltée, rythmée, épurée… Trois voix féminines et complices qui dialoguent avec une section rythmique minimaliste. Le Petit Duc Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

