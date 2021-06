BLOODY WIPER + MYSH’L & CO + RIND La Batterie, 19 juin 2021-19 juin 2021, GUYANCOURT.

BLOODY WIPER + MYSH’L & CO + RIND

La Batterie, le samedi 19 juin à 19:00

Scène 2 : Parking (extérieur) De 19h à 22h 19h – 19h45 : Bloody Wiper (rock) Bloody Wiper c’est quatre garçons, n’hésitant pas à faire vrombir et vibrer leurs cordes sensibles en un rock bruyant et racé. Deux voix, une basse, une batterie et deux guitares pour parler d’amour, de morts-vivants de gueule de bois et autres joyeusetés du quotidien… 20h – 20h45 : Mysh’L & Co (soul, world) Mysh’l & Co est un groupe de World Music composé de 4 musiciens et d’une chanteuse lead auteure et compositrice. Son répertoire est constitué de compositions originales et de standards de Jazz, pop, rock, soul. 21h – 22h : RiND (covers pop rock) RiND, acronyme de Rock is Not Dead, est un trio rock créé en 2018 pour partager des reprises de pop rock de tous les horizons, des Red Hot Chili Peppers à Police, des Foo Fighters à Axel Bauer, de Muse à Britney Spears, etc… Un trio électrique et entraînant, guitare & chant, batterie et basse, en électrique ou acoustique selon les envies ! RiND va vous faire redécouvrir et adorer toutes les facettes du rock. > Plus d’informations sur le site Internet de La Batterie Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Fête de la Musique | scène 2

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T19:00:00 2021-06-19T21:00:00