Vosges Laval-sur-Vologne 29 EUR Il semblerait qu’un individu aux pensées morbides ait pris le contrôle sur les lutins.

Noël va partir en vrille, c’est certain !

Pour éviter de vivre des fêtes de fin d’années glauques, vous allez devoir enquêter pour comprendre ce qu’il s’est passé et surtout retrouver le vrai Père-Noël !

L’expérience est déconseillée aux mineurs de moins de 16ans ! +33 6 87 99 19 92 https://www.lemanoirmaudit.com/spectacle-bloody-christmas Le Manoir Maudit

