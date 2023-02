BLOODBOUND – METALITE – ARION VEONITY LE GRILLEN, 3 mars 2023, COLMAR.

BLOODBOUND – METALITE – ARION VEONITY LE GRILLEN. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 19:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

L’association ACHING vous remercie de votre soutien restons motivé STAY METAL!! Les Suédois Bloodbound avec leur Power Metal mélodique sont une partie importante de la scène metal européenne depuis près de deux décennies. Le nombre de fans en constante augmentation est la confirmation de publications toujours fortes et de spectacles live impressionnants. Avec le nouveau long player “Creatures Of The Dark Realm”, la troupe livre un travail épique de la plus haute qualité et inspire les amateurs de musique hard du monde entier avec la puissante collection de chansons. En première partie de leur spectacle à Colmar, Bloodbound présente un package mélodique et power metal très rafraîchissant avec les groupes émergents Arion, Metalite et Veonity, tous trois également sur la route avec de nouveaux albums exceptionnels. Bloodbound Bloodbound

Votre billet est ici

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins Haut-Rhin

L’association ACHING vous remercie de votre soutien restons motivé STAY METAL!!

Les Suédois Bloodbound avec leur Power Metal mélodique sont une partie importante de la scène metal européenne depuis près de deux décennies. Le nombre de fans en constante augmentation est la confirmation de publications toujours fortes et de spectacles live impressionnants. Avec le nouveau long player “Creatures Of The Dark Realm”, la troupe livre un travail épique de la plus haute qualité et inspire les amateurs de musique hard du monde entier avec la puissante collection de chansons. En première partie de leur spectacle à Colmar, Bloodbound présente un package mélodique et power metal très rafraîchissant avec les groupes émergents Arion, Metalite et Veonity, tous trois également sur la route avec de nouveaux albums exceptionnels.

.23.0 EUR23.0.

Votre billet est ici