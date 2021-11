Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Blood Red Shoes + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Blood Red Shoes + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 1 février 2022, Nantes. 2022-02-01 Placement libre debout

Horaire : 20:30

Gratuit : non Carte Stereolux 11.00€Prévente 15.60€ Placement libre debout Le duo de Brighton propose depuis six albums une équation imparable : un gars-une fille, une batterie-une guitare. Même si elle n’est pas neuve, leur formule trouve dans leur rock-garage, un élan sensible et torride, docile et teigneux ! Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

