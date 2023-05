Récital de piano et hautbois Eglise Notre-Dame de la Visitation, 8 juillet 2023, Blonville-sur-Mer.

L’association Notre-Dame de la Visitation propose un concert de musique classique avec Antoine Moreau au piano et Franck Le Bail au hautbois, dans l’église du même nom.

Au programme :

Concerto de Marcello

Bach

Clara Schumann

Amelia de Pasculli ,cor anglais et piano

Chopin Polonaise

Dutilleux sonate.

2023-07-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-08 22:00:00. .

Eglise Notre-Dame de la Visitation Route de Beaumont

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie



The association Notre-Dame de la Visitation proposes a classical music concert with Antoine Moreau on piano and Franck Le Bail on oboe, in the church of the same name.

PROGRAM

Domenico CIMAROSA (1749-1801) – Concerto for oboe and orchestra (arranged for piano) – duration 10’30 approx.

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) – Fantasy in C minor K. 475 for piano – duration 12′

Gabriel FAURE (1845-1924) – Piece for oboe and piano – duration 3’20

Frédéric CHOPIN (1810-1849) – Second ballad for piano – duration 8′

Camille SAINT-SAENS (1835-1921) – Sonata for oboe and piano – duration 10’30

Claude DEBUSSY (1862-1918) – Three preludes for piano – duration 10′ approx.

Astor PIAZZOLLA (1921-1992) – Oblivion, Oboe and piano – duration 3’30 approx.

La asociación Notre-Dame de la Visitation propone un concierto de música clásica con Antoine Moreau al piano y Franck Le Bail al oboe, en la iglesia del mismo nombre.

En el programa

Concierto de Marcello

Bach

Clara Schumann

Amelia de Pasculli, corno inglés y piano

Polonesa de Chopin

Sonata de Dutilleux

Der Verein Notre-Dame de la Visitation veranstaltet ein klassisches Musikkonzert mit Antoine Moreau am Klavier und Franck Le Bail an der Oboe in der gleichnamigen Kirche.

Auf dem Programm stehen:

Marcello-Konzert

Bach

Clara Schumann

Amelia de Pasculli ,Englischhorn und Klavier

Chopin Polonaise

Dutilleux Sonate

