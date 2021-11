Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille BLONDIN + The SOBERS + JOYBLASTERS La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

BLONDIN + The SOBERS + JOYBLASTERS La salle gueule, 17 décembre 2021, Marseille. BLONDIN + The SOBERS + JOYBLASTERS

La salle gueule, le vendredi 17 décembre à 20:00

Crustmess Party! Vendredi 17 Décembre – 20H Paye l’entrée avec un jouet pour les Kids, ou 5 Balles pour leur en offrir un! Avec BLONDIN (Rock Internationalement Roux) [https://www.instagram.com/blondinrock/](https://www.instagram.com/blondinrock/) THE SOBERS (Punk rock Marseille) [https://www.facebook.com/thesobers](https://www.facebook.com/thesobers) [http://www.thesobers.bandcamp.com/](http://www.thesobers.bandcamp.com/) JOYBLASTERS (Indie Punk band La Plaine) [https://www.facebook.com/joyblasters/](https://www.facebook.com/joyblasters/) [https://joyblasters.bandcamp.com/](https://joyblasters.bandcamp.com/) 17/12/2021 – 20 H si tu peux et comme dit plus haut, l’idée est d’amener un jouet (neuf) pour payer l’entrée, en soutien aux minots qui n’en ont pas les moyens c’est des bons points Karmas pour rattraper le déficit de l’année!

5€

♫PUNK ROCK♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

