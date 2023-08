La Bamboche du Coeur Blonde Venus Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde La Bamboche du Coeur Blonde Venus Bordeaux Bordeaux, 9 septembre 2023, Bordeaux. La Bamboche du Coeur Samedi 9 septembre, 18h30 Blonde Venus Bordeaux Tarif : 6 € + 2 € par ticket de tombola. Elles vont bientôt affronter les dunes du désert marocain @trekrosetrip au profit de l’association @lesliensducoeur qui vient en aide aux enfants atteints de malformations cardiaque et à leur famille. Line up de la soirée 19h : DJ Bobo Dos Mil pour chauffer l’ambiance

21h : Concert rock des @nastyfingers

22h : Romano et Jay alias DJ @Paress pour faire bouger les fe-fesses

Et de chouettes surprises à gagner ! Infos pratiques Sur billetterie

Ouverture des portes 18h – Start soirée 19h

