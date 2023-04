Concert : Messer Chups + The Wylde Tryfles Blonde Venus Bordeaux, 12 mai 2023, Bordeaux.

Concert : Messer Chups + The Wylde Tryfles Vendredi 12 mai, 20h30 Blonde Venus Bordeaux Tarif : 16 €. Prévente : 13 €. Sur Réservation.

Le groupe a été formé à Saint-Pétersbourg, en Russie, par Guitaracula et Zombierella. Grâce aux nombreuses tournées mondiales du groupe et à ses sorties musicales régulières, Messer Chups s’est taillé une immense et passionnée base de fans.

Ils ont récemment signé leur premier contrat de disque américain avec MuSick Recordings, l’un des plus grands labels de musique garage rock et surf (The Boss Martians, Satan’s Pilgrims, The Moog, Space Cossacks, etc. ), qui sort leur nouvel album Taste The Bloof of Guitaracula.

Leur musique accrocheuse mêle surf, mélodies russes vintage, échantillons de films rares des années 50 et 60, enregistrements historiques scratch et boucles lounge. En direct, ils explosent avec une intensité garage-punk, tous joués sur fond de collage vidéo de clips cultes et d’horreur du milieu du siècle mettant en vedette Russ Meyer et Ed Wood, et des superstars comme Vampira et Bela Lugosi dans un mash-up zombie.

+ THE WYLDE TRYFLES

The WYLDE TRYLES est un groupe de garage punk ultra fuzz. Le quator bordelais, mené par la chanteuse et organiste Lubna Bangs et ses complices Francy Fuzz (guitare), Dorian Gardener (batterie) et Ollie Wylde (basse), nous balance sa version moderne du garage punk des sixties, à la fois sauvage et groovy (comme The Pandoras, The Cynics ou The Primates). 3 albums sortis à ce jour dont deux sur le label allemand SoundFlat records. Le tout dernier LP « Fuzzed and confuzed » releasé en février 2021 reçoit un très bon accueil par les rock critiques européens. Compos et reprises rageuses, mélodiques et rythmées, du garage « Back from the grave » comme vous l’aimez !!

Infos pratiques

Ouverture des portes 19h – Start concert 20h30

Bar & petite restauration sur place

11€ porteurs Carte Jeune

13€ prévente

16€ sur place

En vente chez : DICE – FNAC – TOTAL HEAVEN RECORD SHOP

Blonde Venus Bordeaux Cours Henri Brunet 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/nd20da2ce6c2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T23:55:00+02:00

garage punk concert