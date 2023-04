Bordeaux Swing Week-End Blonde Venus Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Bordeaux Swing Week-End Blonde Venus Bordeaux, 5 mai 2023, Bordeaux. Bordeaux Swing Week-End 5 et 6 mai Blonde Venus Bordeaux Tarif : 20 €. Sur Réservation. Au programme : des orchestres qui en jettent, des compétitions et des démonstrations qui vont vous en mettre plein les yeux. Vendredi 05.05 – Band : Toulouse Hot Club

Samedi 06.05 – Band : Hot Swing Sextet

Prix de la soirée : 20€ Pour réserver les 2 soirées, merci de contacter directement Bordeaux Swing (pass à 35€). Ouverture des portes 19h – Start orchestre 21h – Fermeture 2h. Bar & Food sur place. Blonde Venus Bordeaux Cours Henri Brunet 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/sf9b1c71046e »}, {« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/sf9b1c71046e »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T21:00:00+02:00 – 2023-05-05T23:55:00+02:00

2023-05-06T21:00:00+02:00 – 2023-05-06T23:55:00+02:00 Swing Danse

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Blonde Venus Bordeaux Adresse Cours Henri Brunet 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Blonde Venus Bordeaux Bordeaux

Blonde Venus Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Bordeaux Swing Week-End Blonde Venus Bordeaux 2023-05-05 was last modified: by Bordeaux Swing Week-End Blonde Venus Bordeaux Blonde Venus Bordeaux 5 mai 2023 Blonde Venus Bordeaux Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde