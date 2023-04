Burger Quizz n°4 : le quizz à la sauce Alors On Buzz de Blonde venus Blonde Venus Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Burger Quizz n°4 : le quizz à la sauce Alors On Buzz de Blonde venus Blonde Venus Bordeaux, 4 mai 2023, Bordeaux. Burger Quizz n°4 : le quizz à la sauce Alors On Buzz de Blonde venus Jeudi 4 mai, 20h00 Blonde Venus Bordeaux Tarif : 4 €. Sur Réservation. Au programme : un max de questions, des cadeaux à gagner et une bonne soirée entre amis ou en famille. Et oui, vous l’aurez compris c’est le retour des révisions mais l’avantage c’est que le seul challenge pour vous est d’épater un maximum la galerie. Ouverture 19h – Start quizz 20h30 Merci de vous présenter au moins 30 minutes avant le début du quizz pour le bon déroulé de l’événement. Si vous ne pouvez pas venir ou que vous savez que vous aurez du retard, merci de vous prévenir. Dans le cas contraire nous redonnerons vos places ! BILLETTERIE 4€ prévente Blonde Venus Bordeaux Cours Henri Brunet 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/jf9d3262174f »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

