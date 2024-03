Blonde ou rousse Temple d’Orléans Orléans, samedi 16 mars 2024.

Blonde ou rousse Duo harpe celtique et flûtes irlandaises Samedi 16 mars, 19h30 Temple d’Orléans Entrée libre

Blonde ou Rousse (Aude Prieur et Florence Schleiss) vous emmène dans un univers celtique au rythme des balades et des danses irlandaises ou bretonnes. Les deux instrumentistes parcourent les pays celtes avec leurs arrangements modernes où se mêlent la douceur de la harpe et la chaleur des whistles.

Blonde ou Rousse propose leur version de morceaux emblématiques du répertoire tels que The foggy dew, Lough erin shore ou encore The skye boat song. Le groupe affectionne particulièrement la musique de Turlough O’Carolan pour laquelle il a fait des arrangements pour whistle et harpe celtique.

Aude Prieur : tin et low whistles, petites percussions

Florence Schleiss : harpe celtique

Concert proposé par les Amis de l’orgue et du temple

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

