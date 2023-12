Blonddes + Divague + The Initiativ L’international Paris, 8 janvier 2024 20:00, Paris.

Le lundi 08 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 6 EUR

L’Inter présente :

Blonddes

(Paris, FR – Indie Rock)

BLONDDES est un groupe d’indie-rock formé à Paris en 2017, né de la rencontre de Florent, Raphaël et Joseph, trois passionnés de musique traînant leur solitude dans la capitale. Vite rejoints par Marine, ils répètent leurs premières compositions dans un vieux studio délabré de Pigalle. Rapidement, ils développent leur style : un rock alternatif puissant et racé, aux mélodies mélancoliques et aux textes romantiques. Après une première date au regretté Pop In, ils enregistrent en 2020 un premier EP, produit par Joshua Hudes : « Against Time ». Après plus de deux ans de mise en sommeil mais armé de nouveaux titres, le groupe intègre deux nouveaux musiciens, Guillaume et René. L’alchimie reprend et l’envie de défendre sur scène les chansons n’a jamais été aussi grande.

https://blonddes.bandcamp.com/album/against-time

https://www.instagram.com/blonddestheband/

Divague

(Paris, FR – Alt Rock / Shoegaze / Post-Punk)

Divague est un nouveau groupe parisien mêlant de prime abord le post-punk, le shoegaze et le rock alternatif, mais qui aime avant tout oeuvrer à la fusion des genres dans l’optique de proposer une musique tout en contraste, à la fois électrique et rythmée, mais également mélancolique et émotionnelle. Ses compositions et sa formation scènique sont calibrées pour des lives intenses, organiques et atmosphériques. Le groupe prend la forme d’un quatuor : Guitare / chant, guitare lead, basse et batterie. Ses Influences vont de The Cure à Deftones, en passant par Nirvana, The Chameleons, Joy Division, Foals, Slowdive, The Smiths, ou vers des formations plus abrasives telles que Deafheaven, Envy ou Mono.

https://www.youtube.com/channel/UCibkctrtJd38wDVb_o1bnlA

https://www.instagram.com/divague_band/

The Initiativ

(Paris, FR – Indie Funk/Rock)

The Initiativ est un groupe d’Indie Rock formé en Avril 2022. Les quatre membres se sont rencontrés au lycée. Le groupe tire son inspiration de genres variés : BritPop, Post-Punk, Funk, New Wave ou encore rock Psychédélique. Les morceaux mêlent une section rythmique énergique qui oscille entre patterns rocks et grooves plus funks, et des de guitares clinquantes aux riffs accrocheurs. Ces caractéristiques exposent la grande inspiration que le groupe tire de la scène rock alternatif. Le groupe joue sur la complémentarité des deux chanteurs guitaristes, en associant les deux timbres presque opposés dans chaque morceau. Après avoir remporté les tremplins première Seine 2022, le groupe s’est lancé plus sérieusement dans les projets d’enregistrement et de composition et sortait en juillet 2023 son premier single « The Line ». The Initiativ a sorti son 2ème single « Boys Cry At Night » en Novembre 2023.

https://www.youtube.com/channel/UCCVqsNUEV0w361FI1QiBJyg

https://www.instagram.com/theinitiativ/

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 6€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/17UJIiyrs https://fb.me/e/17UJIiyrs https://my.weezevent.com/blonddes-divague-the-initiativ

Blonddes + Divague + The Initiativ