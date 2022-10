BLOND NEIL YOUNG Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

BLOND NEIL YOUNG Cholet, 14 octobre 2022, Cholet. BLOND NEIL YOUNG

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

2022-10-14 – 2022-10-14 Cholet

Maine-et-Loire EUR 6 15 ​Dans ce tribute à la musique de Neil Young, pas question de revisiter les morceaux, mais plutôt de les jouer tels qu’ils ont été composés. La seule réminiscence avec le « Loner », ce sont les rouflaquettes qu’arbore Stéphane Louvain, l’instigateur du projet. Pour le reste, pas de fioritures mais un hommage affectueux et respectueux au répertoire du musicien canadien. info@jardindeverre.fr +33 2 41 65 13 58 http://www.jardindeverre.fr/ Cholet

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Cholet Adresse 13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire Ville Cholet lieuville Cholet Departement Maine-et-Loire

Cholet Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/

BLOND NEIL YOUNG Cholet 2022-10-14 was last modified: by BLOND NEIL YOUNG Cholet Cholet 14 octobre 2022 13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire cholet maine-et-loire

Cholet Maine-et-Loire