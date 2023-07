Stage de dessin « apprendre à dessiner les portraits » Blond, 2 septembre 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

Pour dessiner des portraits, il faut bien quelques tips de base, n’est-ce pas ? Pendant une journée entière, venez exercer votre sens de l’observation, découvrir les bases du portraits, réaliste comme stylisé, et développer votre trait sous les conseils de l’illustratrice Evguénia. Sur réservation, nombre de places limité..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:00:00. EUR.

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To draw portraits, you need a few basic tips, don’t you? For a whole day, come and exercise your sense of observation, discover the basics of portraiture, both realistic and stylized, and develop your line under the guidance of illustrator Evguénia. Places are limited.

Para dibujar retratos, hacen falta algunos consejos básicos, ¿verdad? Durante todo un día, venga a ejercitar su sentido de la observación, descubra los fundamentos del retrato, tanto realista como estilizado, y desarrolle su trazo bajo la dirección de la ilustradora Evguénia. Plazas limitadas.

Um Porträts zu zeichnen, braucht man doch ein paar grundlegende Tipps, oder? Trainieren Sie einen ganzen Tag lang Ihre Beobachtungsgabe, lernen Sie die Grundlagen des Porträts, sowohl des realistischen als auch des stilisierten, kennen und entwickeln Sie Ihren Strich unter Anleitung der Illustratorin Evguénia. Nur mit Reservierung, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Pays du Haut Limousin