. payant Tarif unique : 17 € Blond sera sur la scène de la Boule Noire le 31 janvier prochain pour un concert tout en émotion avec des titres délicieusement pop et sensibles ! Blond est un chanteur à la voix androgyne. Inspiré par des sonorités pop psychédéliques et ambient, son timbre se mêle à des pianos mélancoliques portés par des rythmes chauds et entraînants. Dans ses titres, il lève le voile sur sa timidité et nous invite dans un voyage, mêlé d’amour et de liens familiaux. Les titres de son EP « Pour la vie entière » sont empreints d’une grande sensibilité et sincérité. Il nous parle de son rapport au monde, aux autres, des liens humains qui sont parfois complexes à comprendre et qu’il décrypte avec sa propre grille de lecture, dans un langage très direct. Après un concert complet au Pop Up du Label, Blond vous donne rendez-vous à la Boule Noire le mardi 31 janvier 2023 à 19h30 ! La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

