Blønd & bl?nd & blónd
Flers, 14 octobre 2021

Forte du succès d’Hømåj à la chonson française accueilli à la Snat61, la fratrie suédoise n’a pas le temps de s’endormir sur ses Krisprolls. Voilà Tø, Glär et Mår investis d’une nouvelle mission : animer la soirée de mariage de leur compatriote et ami Magnus avec une française. Bien décidés à se montrer à la hauteur de l’honneur qui leur est fait, les Blønd and Bl?nd and Bl?nd font de leur mieux pour fêter l’union des jeunes mariés avec leurs reprises de chansons décalées et quelques invités-surprises. Pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix… Car comme on dit en Suède : « La parure du renne masque mal son odeur de fruük ». Comme toujours avec les Blond spécialisés dans la fantaisie musicale débridée, la cérémonie commence dans la joie et la bonne humeur avant de partir en vrille. Chant, contrebasses, guitares, ukulélé, kazoo, beatbox se mêlent à un humour potache et un esprit de dézingage sans limites. Christine and the Jobi Joba, Carrelage Bruni et son petit KK… MARIÅJ en chønsons tricote et détricote nos plus grands tubes, tord les mots et les situations. Sketches hilarants, gags à gogo, remix désopilants et dérapages contrôlés : une grande bouffée d’air frais !

sn.61@scenenationale61.fr +33 2 33 29 16 96 https://www.scenenationale61.com/

