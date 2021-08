Blønd and Blönd and Blónd Théâtre de Thalie, 24 novembre 2021, Montaigu-Vendée.

Blønd and Blönd and Blónd

Théâtre de Thalie, le mercredi 24 novembre à 20:30

**Humour musical** Durée : 1h30 Tø, Glär et Mår, un frère et deux soeurs, chantent ensemble depuis leur plus tendre enfance suédoise. Ils nourrissent une curiosité insatiable et un amour immodéré pour les classiques de la chanson française. Ils interprètent, réécrivent, détournent et même retournent leurs chansons préférées avec une singularité surprenante. Après leur premier spectacle « HOMAJ à la chonson française », ils sont cette fois-ci chargés par leur plus vieil ami, Magnus, d’animer son mariage avec une française, Gwendoline, en rendant hommage à notre patrimoine musical. Malheureusement rien ne se passe comme prévu, les erreurs de prononciations et les reprises hasardeuses vont vite faire déraper la soirée… Préparez-vous à une crise de rire avec des chansons toujours plus décalées et une (re)découverte de vos playlists comme vous ne l’auriez jamais imaginé ! Le trio improbable saura ravir tous les publics, en traversant aussi bien les classiques que des musiques plus actuelles à travers leurs hommages déjantés. **« L’hommage tourne à la parodie, voire à un assassinat en règle. Aucun genre musical n’échappe à leur humour décalé. Original, inventif et drôle. » Télérama** [[https://www.youtube.com/watch?v=EUl83FhHo40](https://www.youtube.com/watch?v=EUl83FhHo40)](https://www.youtube.com/watch?v=EUl83FhHo40) _Mise en scène : Jean-Claude Cotillard_ _Voix, violon, flûte, contrebasse : Mår_ _Guitare, voix : Tø_ _Ukulélé, voix : Glär_ _Costumes : Sarah Dupont_ **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 24 € Réduit : 19 € Abonné adulte : 20 € Abonné jeune : 16 €

Trois frère et sœurs suédois détournent leurs chansons françaises préférées pour animer le mariage de leur meilleur ami. Un show d’une loufoquerie totale, à pleurer de rire.

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T22:00:00